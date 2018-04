Bonsoir tout le monde !La Memory Card pour la Playstation, achat obligatoire pour ceux qui voulait terminer FF7 sans laisser tourner la machine pendant des plombes.Mais attention, pas n'importe quelle carte, il fallait que ce soit un modèle officiel de chez Sony. Ça coûte plus cher mais on ne risque pas d'avoir des blocs corrompus (oui des blocs, 15 pour être précis).Tout ça pour montrer ma collection, bon à l'époque j'en avait que 2 (facile à reconnaître), les autres sont arrivées bien après la fin de la PS1.A+

posted the 04/08/2018 at 07:13 PM by cosmo777