Le jeu vidéo, ce n'est pas qu'une pratique, c'est un passeport, un passeport vers de nouvelles histoires, rempli d'émotions et de moments forts. Parce que tout le monde ici aime partager à leur manière leur passion, venez faire part de vos meilleurs souvenirs que vous avez eu lors d'une partie de jeux vidéo.



Moi, mon premier grand souvenir c'était quand j'avais 6 ans, j'avais une Wii et je m'amusais à fond sur les jeux Mario. Un jour, je suis arrivé à la fin de New Super Mario Bros Wii et compte tenu de mon experience encore jeune, c'était vraiment difficile dans mon état actuel d'éviter le boss final qu'était Bowser en version king size. Mais j'ai fini par y arriver, et l'instant même où j'ai pu enfin réussir à délivrer Peach, je n'ai pu m'en empêcher de faire couler quelque petites larmes, qui furent le résultat de ma patience et de ma détermination.



L'autre grand souvenir que j'ai eu dans un jeu vidéo ( en l'occurrence encore un Mario ) c'était quand j'avais battu le tout dernier niveau de Super Mario Galaxy 2.

La première partie du défi était plutot difficile, mais ce ne fut rien comparé à la deuxième partie où on avait droit qu'à un seul coup reçu après il fallait refaire le niveau entier. J'en ai chié comme pas possible, j'y passais des heures, c'était vraiment crevant, et au moment où j'étais à deux doigts de gagner, j'avais commis une énorme boulette à la dernière minute qui m'a valu de tout recommencer. Du coup, ça durait des heures et des heures, jusqu'à ce que j'ai enfin atterri sur la dernière zone sans avoir reçu un seul dégât. Et à la fin, outre la dernière étoile qu'il me fallait ( la 240ème ! ), j'avais reçu un discours de félicitations de la part des développeurs, mon travail avait fini de récolter tous ses fruits, je n'ai jamais été aussi fier à ce moment là !



Et vous quels ont été vos meilleurs souvenirs à un jeu en particulier ?

Raph64