Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Selon Hokuto Okamoto, l'un des concepts derrière la création du jeu Dragon Quest XI est l'aboutissement de trente ans d'histoire pour la franchise. L'équipe voulait que les fans existants puissent expérimenter le jeu tout en donnant aux nouveaux joueurs l'opportunité d'en profiter. Considérant qu'il n'y a pas eu de jeu Dragon Quest canonique sur console depuis environ treize ans, l'équipe a regardé ce qui pourrait être la meilleure exposition sur le marché occidental, et ils ont estimé que les versions PS4 et STEAM étaient la meilleure solution…Source : https://www.dualshockers.com/dragon-quest-xi-switch-ps4-3ds/

posted the 04/08/2018 at 04:23 PM by link49