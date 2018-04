Jeux Video

Nintendo vient de mettre à jour le site officiel de la franchise en modifiant totalement sa home page, avec news "placeholder" (c'est à dire vide pour le moment et attendant juste les articles en bonne et due forme).En gros, ça sent une annonce proche, E3 au pire, probablement Switch (j'imagine même tiré des cendres d'un épisode Wii U) qui pourrait ne faire que du bien à la machine : les deux épisodes portables DS/3DS ont chacun dépassé les 10 millions de ventes.