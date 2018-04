Instant T

La console elle même, très agréable, un superbe écran, modulable à l'envie avec un OS aussi rapide que pauvre en fonctionnalités et surtout l'absence de sauvegardes dans le cloud qui fait encore tâche aussi longtemps après la sortie.Le cul entre 2 chaises, elle fait le job sur grand écran sans pour autant briller du fait de sa faible puissance face à ses concurrentes dopées aux hormones Pro et X.Le mode portable et son bel écran 720p en font cependant un objet peu transportable, à des années lumières d'une 3DS refermable, surement afin de permettre une mise à jour matérielle et pouvoir agrandir la famille Switch dans les années à venir...Par contre il faut lui reconnaitre sa grande facilité à pouvoir faire tourner tout et n'importe quoi, du gros FPS qui tâche comme Doom, au monde ouvert riche en interactions #Zelda, et surtout son fer de lance depuis la sortie, la panoplie d'qui trouvent tous une nouvelle vie sur la petite dernière de Nintendo.Ma plus grosse attente:L'arrivé de la console virtuelle Gamecube.Les jeux:Alors je vais être clair tout de suite OOT et mon jeu préféré tous supports confondu mais ce "Zelda" n'en a que le nom à mes yeux.Il a beau utiliser l'univers et les persos je n'ai pas retrouver la magie des anciens opus même si j'y ai passer de bon moments grâce essentiellement à la découverte de la map.Ah et le mec qui a donné l'idée des armes cassables c'est le même que celui des lunes de Mario?Du fun à l'état pur, le plus beau de la Wii...SwitchOk, c'est un portage, mais tellement logique de le sortir que je pardonne.Concept original, DA sympathique, suivi exemplaire, il ne manque qu'un véritable mode solo pour pousser la licence.Version améliorée du 1er opus avec cependant des boss moins marquant et des musiques inférieur j'ai quand même aimé finir le solo.Par contre j'ai hâte de découvrir le DLC de cet été qui risque de vraiment renouvelé l'intérêt...surpise d'Ubi et Tendo et direct dans mon top 3 de la machine.Un excellent jeu qui m'a fait découvrir le genre.Petit jeu WiiU sans prétention...En attendant Smash...Meilleur Mario??Non, le meilleur reste le 64, mais une très bonne madeleine de Proust flingué par un nombre de lunes totalement fumé...Celui là je n'y est touché que 2 heures pour le moment, donc pas de note, mais je lui préfère pour l'instant la version "Zelda"Doom dans le chiottes! Trop cool! ^^Bon je félicite l'exploit mais après avoir touché à la version X, une chose est désormais sure pour moi:c'est le dernier "multi" que j'achète sur Switch!Que Nintendo file ses licences connues et face comme avec F Zero GX/Kingdom Battle/Metroir:Si on a une seconde machine qui tienne la route et que, comme dans mon cas, on ne joue pas sur portable il n'y a aucun intérêt.Par contre ça pourrait permettre de retrouver des jeux comme Wave Race, 1080 ou F ZERO, des jeux totalement disparues du radar.J'ai totalement accroché à cet épisode, il y a des défauts comme n'importe que jeu mais je n'ai pas lâché le titre pendant près de 120 heures (ce qui est très rare pour moi) en adorant chaque instant passé dessus (ou presque, merci le sociogramme relou)Pas encore terminé (mais fini sur WiiU à l'époque), le portage est juste parfait.Pas fan de la couille rose j'ai malgré tout acheté le jeu et je ne le regrette pas!Alors oui le jeu est facile, oui il n'est pas long, mais qu'est ce qu'il est mignon est bien foutu!Des animations en pagailles (sans ralentissement), une bande son géniale, des graphismes resplendissants et colorés, un gameplay aux petits oignons une fois le jeu bien en main.J'ai vraiment apprécié cette aventure, mention spéciale au boss de fin qui m'a étonné par son charisme.