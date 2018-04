Divers

Hello Gamekyo,



J-17 avant la sortie d'Infinity War et pour ceux qui ne le savent pas déjà, nous retrouverons Alan Silvestri à la composition.



Voici les films sur lesquels il a déjà œuvré :



*La trilogie Retour Vers Le Futur

*Qui Veut La Peau De Roger Rabbit

*Predator 2

*Forrest Gump

*Seul au monde

*Lilo et Stitch

*La Nuit au musée

*Captain America The First Avenger

*Ready Player One





Personellement mes meilleurs pistes du MCU sont les suivantes.



1. The Avengers







2. The Winter Soldier







3. The New Avengers







4. Thor : The Dark World







5. Ant-Man