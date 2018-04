Bon Dimanche a vous !Petite question, c'est moi ou pour 30 euros de différences l'édition After Hour de Yakuza 6 ne propose que deux verres, deux dessous de verre et deux glacons en pierre en plus ? L'artbook est disponible avec l'édition a 45 euros ( l'After Hour coute 80 euros chez Amazon et 90 euros chez micromania ).Essence of Art Edition :After Hour de Yakuza 6 :Çà fait chère le collector non ?Je trouve que les collectors avec figurine ... a 150 euros / 200 euros sont chère, mais 80/90 euros pour des verres... c'est la mème chose surtout quand l'Artbook est disponible avec l'édition "normal"..Pour 80 euros kingdom Come propose :Et Conan Exiles :