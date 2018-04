Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :Le Studio Insomniac Games continue de diffuser des informations sur son compte Twitter. Tout d'abord, nous apprenons que le studio utilisera la puissance accrue de la Ps4 Pro à son maximum, et les 30 Fps sur Ps4 et Ps4 Pro ont pour but d'optimiser le rendu du jeu et d'avoir la meilleure combinaison entre performance et fidélité. Fait intéressant, bien qu'il n'y ait pas de taille exacte pour le téléchargement du jeu, ils ont précisé que ça allait être gros. C'est une information intéressante, car les jeux en open-world ont souvent tendance à être un peu plus petits. Enfin, les DLC offert à la réservation du titre pourront être débloqués également dans le jeu. Enfin, pour le moment, le studio n'a rien à annoncer concernant la sortie d'une démo, donc nous devrons attendre pour voir si cela sera prévu ultérieurement. Pour rappel, le jeu Spider-Man sortira sur Ps4 le 07 septembre prochain...Source : https://www.dualshockers.com/spider-man-power-ps4-pro/