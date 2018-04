Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Hokuto Okamoto en a dit un peu plus au sujet de la version Nintendo Switch lors d'une interview parue sur le site GameSpot au PAX East 2018 à Boston :"Il est vrai que la version Nintendo Switch est en cours de développement en ce moment", a déclaré Hokuto Okamoto. "Plus précisément en ce qui concerne le développement, ce jeu a été développé sur Unreal Engine, mais la version pour Unreal Engine doit être mise à jour, je suppose, afin d'être supporter par la Nintendo Switch. En ce sens, le développement devrait encore prendre beaucoup de temps. Il y a encore un long chemin à parcourir."Il a également précisé que la version Switch sera bien disponible en Occident, et que bien que l'équipe considérait que la version Ps4 devait être lancée en même temps que la version Nintendi Switch, elle a finalement décidé autrement :"Bien sûr, nous avons envisagé de sortir la version Ps4 et Nintendo Switch à peu près en même temps si c'était possible, mais pour l'instant, les perspectives de la version Nintendo Switch ne sont pas encore claires", a déclaré Hokuto Okamoto . "L'équipe du Japon voulait sortir le jeu Dragon Quest XI et la sortir dès que possible pour nos fans à l'étranger, ce qui explique pourquoi ils ont opté pour la version Ps4 et STEAM."Pour rappel, le jeu sortira sur ces support le 04 septembre prochain...Source : https://gematsu.com/2018/04/dragon-quest-xi-for-switch-delay-due-to-outdated-unreal-engine-4