Hello à tous,



Voilà j'ai acheté persona 5 car il est considéré comme un must have selon les différents tests.



Après 30h de jeu , je trouve que persona à une belle identité visuelle mais qu'est ce qu'on s'ennuie. Sérieux les mecs auraient dû écrire des bouquins et non un jeu.

Sur 30h j'ai du jouer 5h. Sans déconner. Le reste c'est que des dialogues. Certes sympas mais je ne m'attendais pas à ça .



Un peu déçu pour l'instant. Je vais continuer et vous donner un avis après 60h ^^