Bonsoir tout le monde,J'ai fait pas mal de belles affaires sur Leboncoin ces dernières semaines en faisant l'acquisition de ces titres pour un total de 80 euros.J'ai finiet, et je viens de me lancer dans. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'accroche pas du tout malgré que je trouve l'ambiance dans certains endroits bien prenant. Est-ce le fait que j'y joue un peu tardivement ? Que j'ai vu toutes les saisons deetet ce genre devient lassant ? Bref, je vais aller jusqu'au bout, mais je ne sais pas si j'aurai le courage de le refaire pour essayer le mode Réaliste.

posted the 04/07/2018 at 07:26 PM by naru