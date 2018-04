Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Aaron Kaufman a déclaré, lors d'un événement consacré au jeu, que les joueurs qui n'ont pas joué aux autres Opus de la Saga pourront parfaitement apprécié le jeu et comprendre son scénario. C'est un choix assumé de la part des développeurs afin que les joueurs se plongent directement dans le périple qui les attend. Pour rappel, le jeu sortira le 20 avril prochain…Source : http://sirusgaming.com/2018/04/god-of-war-ps4-doesnt-require-you-to-play-the-old-entries-according-to-sie-santa-monica-studio/

posted the 04/07/2018 at 04:32 PM by link49