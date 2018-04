Game Over!

Bouclé sur One X et c'est un très bon FPS, hyper dynamique avec une réalisation aux petits oignons.L'image est d'une netteté impressionnante avec un rendu dans certains niveaux proche d'artworks.J'ai bien aimé la relation entre le pilote et BT et même si il est court le solo mérite d'être fait.Je retiens en particulier le niveau temporel qui permet de changer d'époque à la volée et qui mériterait un jeu entier sur ce principe!Les combats entre Mecha sont vraiment bien foutus, très visuels, avec l'impression de se retrouver dans un film Transformers (ce qui colle parfaitement au scénar et au doublage français...)Hop 17/20Je vais maintenant pouvoir me replonger dans Doom en 4K qui tue la gueule sur X!!Incroyable le gouffre graphique entre la version Fat (proche de celle sur Switch et non ce n'est pas un troll) et celle ci, franchement je suis bluffé!