Le but du jeu est de faire des combos avec des assiettes de Sushi. Un adversaire à jusqu'a 4 dégrée de difficulté (des ceintures). Si vous avez 10 assiettes vous pouvez les envoyer à votre adversaire. 50 personnages déblocables (avec chacun des capacités spécial). 150 missions en solo. Jouable à 2 en local Genre : Puzzle Game Date de sortie : 8 Juin 2018 (Switch/3DS)

