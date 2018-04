Un visuel, enfin un demi visuel du nouveau steelbook du Hitman est dévoilé.Cette version es édité par Warner Bros.Cette édition contient:Pack de tenues pour le 20ème anniversaire d'IO Interactive – Trois nouvelles tenues inspirées de Freedom Fighters, Kane & Lynch et Mini NinjasHITMAN Saison Une (jeu principal) – Sept lieux exotiques de la Saison Une, notamment Paris, Sapienza, Marrakech, Bangkok, le Colorado et Hokkaido, ainsi que la base de l'ICAContenu de HITMAN Édition Jeu de l'année – Quatre missions issues de la campagne Patient Zéro, trois contrats Escalade à thème permettant de débloquer trois armes uniques, ainsi que les costumes de clown, de cowboy et de Raven issus de la récente version dématérialisée de l'Édition Jeu de l'annéeHITMAN Épisode Bonus De l'Été – Avec les missions bonus de l'ICA à Sapienza et MarrakechPack Requiem HITMAN : Blood Money – Avec le costume Requiem, le canard blanc en plastique explosif et le pistolet ICA ChromeTous les contrats, contrats Escalade, packs de défis et mises à jour issus de HITMAN Saison Une et de HITMAN Édition Jeu de l'annéeLe jeu sera disponible le 17 MaiJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Hitman Definitive Edition - Steelbook 59.99€ Borderlands: The Handsome Collection - Gentlemen Claptrap-in-a-Box 99.99€ Marvel's Spider-Man - Edition Spéciale 79.99€ Marvel's Spider-Man - Edition Collector 159.99€ Pas encore dispo Spyro Reignited Trilogy 39.99€ Crash Bandicoot Trilogy 34.99€