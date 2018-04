Voici des Informations concernant le jeu God of War sur Ps4 :Les testeurs reçoivent les kits press pour leurs futurs tests :Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est magnifique. Et pour finir, voici un comparatif entre la version dévoilée à l’E3 2016 et la version qui sera commercialisée :Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 20 avril prochain…Source : https://twitter.com/AdamRoffel/status/982366019195953152