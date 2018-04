Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer un nouveau partenariat ! Nous travaillons avec Skybound Games, le nouveau label d'édition "indie" de Skybound Entertainment (également connu sous le nom des créateurs de The Walking Dead) afin d'amener The Long Dark dans les magasins en septembre 2018.



Cela signifie qu'en septembre, les gens du monde entier pourront trouver des versions physiques de The Long Dark sur Xbox One et PlayStation 4 sur les étagères des magasins ! C'est époustouflant.



Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Skybound à ce sujet, non seulement parce que cela apportera un tout nouveau public à The Long Dark, mais aussi parce que la culture "creator first" de Skybound s'harmonise très bien avec la nôtre. Ils ont été d'excellents partenaires jusqu'à présent, en venant d'abord à cette relation en tant que fans du jeu, et nous sommes tous les deux excités par l'opportunité d'apporter The Long Dark aux fans de The Walking Dead, et vice versa.



Quelques-uns d'entre nous de Hinterland se sont rendus récemment dans les bureaux de Skybound à Los Angeles et ont eu l'occasion de rencontrer les responsables de leurs différents départements - BD, éditorial en ligne, édition et, bien sûr, jeux ! C'était fantastique de se promener dans leur bureau et de voir tant d'artefacts de leurs diverses créations. Cela m'a vraiment inspiré et m'a rappelé toutes les façons dont j'aimerais étendre The Long Dark, et les créations futures de Hinterland, en dehors du milieu des jeux vidéo. De cette façon, nous pouvons raconter plus d'histoires, et vous aider à raconter les vôtres, à travers un large éventail de créations, qu'il s'agisse de jeux, de romans, de bandes dessinées, de films, de télévision, etc.



Pour être clair à 100% - la relation avec Skybound ne change rien à la façon dont nous faisons The Long Dark. Hinterland est toujours indépendant à 100 % et nous sommes également notre propre éditeur sur toutes les plateformes numériques - alors considérez ce partenariat comme un moyen d'amplifier ce que nous faisons, de faire connaître notre jeu à un public plus large et de nous donner l'occasion d'apprendre de l'un des meilleurs créateurs de propriété intellectuelle de l'industrie.

Après un gros succès en démat, The Long Dark arrive en boite sur PS4 et One.A la distribution, nous retrouverons Skybound Games, la boite renfermera les deux épisodes "le monde du silence" et "entre ombre et lumière" du mode narratif, les trois suivants seront ajoutés gratuitement quand ils verront le jour.D'après IGN, le jeu se serait vendu a 2 millions d'exemplaires en démat. Un film serait en cours de développement.Le communiqué traduit par XBOXLIVE.fr