Après Niconico puis Hulu, c'est un autre service de vidéos à la demande américain qui s'apprête à sortir sur le Nintendo eShop de la Switch. En effet, au cours de sa conférence durant la convention Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2), Funimation a annoncé le développement d'une application FunimationNow sur la console, qui sera disponible uniquement aux États-Unis et au Canada. Aucune date de sortie n'a été donnée, mais cette application sera similaire à la version déjà disponible sur PlayStation 3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Android et iOS.Il s'agira donc du même service de streaming en ligne qui permettra de regarder les anime licenciés par Funimation (y compris les épisodes spéciaux, les films, les OVAs...) en version originale sous-titrée en anglais, ou bien doublées en anglais (il y aura aussi des SimulDubs, ce qui signifie que des épisodes d'anime en cours de diffusion au Japon pourront être visionnés quelques semaines plus tard avec un doublage en anglais). Bien sûr, l'application sera gratuite. Pour les personnes qui ne souhaitent pas prendre d'abonnement, il sera possible de visionner seulement certaines séries avec des publicités. Au niveau des abonnements, Funimation proposera un abonnement de 59,99 $ par an et un autre de 5,99 $ par mois. Bien évidemment, il y aura aussi des fonctionnalités pratiques, comme une fonction de recherche avancée avec des filtres, une lecture automatique et plus encore.Bien sûr, pour ceux qui attendent toujours Crunchyroll sur Switch, il faudra se contenter pour l'heure de cet alternative, mais cela prouve que lentement mais sûrement, les applis multimédia s'apprêtent à faire leur arrivée sur la petite Switch !