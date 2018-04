Voici une Information autour du jeu Wolfenstein 2 : The New Colossus :Le jeu est présent lors de la PAX East 2018, permettant de voir son rendu en mouvement. Graphiquement, la version Nintendo Switch tient la route. Par contre, au niveau des performances, il y a une plus grande différence, car les versions Ps4, Xbox One ou PC, tournent toute à 60Fps, contre 30 Fps pour la version Nintendo Switch. Reste à voir si un Patch corrigera cela plus tard…Source : http://gearnuke.com/wolfenstein-2-nintendo-switch-vs-ps4-comparison/