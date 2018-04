Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. à paraître sur Nintendo Switch :Au cours de la PAX East 2018, LevelUp a eu l'occasion d'interviewer Suda51 au sujet du jeu No More Heroes : Travis Strikes Again, son développement sur Nintendo Switch et ce qu'il faut attendre ensuite. Une des questions auxquelles il a dû répondre était la possibilité de voir Travis dans les prochains Super Smash Bros. Il a répondu : "Bien sûr, mais c'est aux joueurs de se manifester. Ils doivent prendre position et faire en sorte que Nintendo le mette dans le jeu." Travis Touchdown, le héros du jeu No More Heroes : Travis Strikes Again est indéniablement un personnage emblématique. Considérant que Nintendo est toujours ouvert à l'ajout de personnages d'autres sociétés, il est raisonnable de penser à la possibilité de voir Travis Touchdown dans le jeu de combat qui va sortir sur Nintendo Switch, surtout que le jeu No More Heroes : Travis Strikes Again est une exclusivité Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu Super Smash Bros. sur Nintendo Switch sortira en fin d'année...Source : https://segmentnext.com/2018/04/07/we-might-get-to-see-travis-touchdown-in-super-smash-bros-according-to-suda-51/