Encore besoin de votre aide, je supprime l'article plus tard dans la soiréeje veux acheter un smartphone sur aliexpress (ce n'est pas la première fois), par contre, avoir son cashback 7% aliexpress via shoop c'est la première fois, je viens de me créer un compte shoop. (pas encore eux les 10€ de bienvenue, apparemment faut attendre d'avoir 10€ en cashback pour qu'ils les ajoutent, donc après son premier achat). Donc je suis sur le site shoop, je cherche aliexpress, je clique sur le 7% obtenir mon cashback, une fenetre aliexpress se lance, je recherche le phone (jusque là, l'extension shoop (j'ai installé une extension firefox) fonctionne), le petit logo est vert et le cashback aliexpress 7% est activé), mais une fois le phone ajouté au panier, le logo de l'extension passe en gris, donc le cashback n'est plus actif. Je n'arrive pas à obtenir le cashback donc, j'ai peur de passer la commande et de passer à coté de 30€ (10€ de bienvenue et 20€ à peu près de cashback qui correspond à 7% le prix du tel), d'ailleurs faut attendre combien de temps pour que ça apparait sur mon solde ?287€ cashback déduit sur le prix pour le Mi Mix 2 (en utilisant un coupon du vendeur 2$ + un coupon 4$ nouveau sur ali + 30€ de cashback (10€ de bienvenue & 7% du prix, environ 20€)