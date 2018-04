Voici mes 5 plus grosses attentes

Hello Gamekyo,Nous sommes à 2 mois de l'E3 2018, entre temps temps nous aurons de quoi nous occuper que ce soit avec Infinity War, God Of War, Detroit Become Human, Yakuza 6, Dark Souls Remastered, quelques portages et remasters. D'autres continuerons sur Sea Of Thieves, Overwatch ou encore Fortnite.Cette année, le salon Américain se déroulant à Los Angeles nous promet d'avoir de très belles choses à montrer.1. Kingdom Hearts III - Trailer et Date de sortie2. The Last Of Us Part II - Trailer et Gameplay + 20193. Shadows die twice (?) - Trailer et Gameplay + 20194. Ori & The Will Of The Wisps - Gameplay et Date5. Ghost Of Tsushima - Trailer et Gameplay + 2019Quelles sont vos cinq plus grandes attentes pour cet E3 ?