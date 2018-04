Salut tout l'monde !Le mois dernier j'avais posté une de mes compos accompagnée d'un clip bien délire avec un masque. J'ai décidé de créer une série de vidéo/compos nommée. Celle du mois dernier était la première, et voilà la deuxième et elle s'appelleBien différente de la première ! Plus "joyeuse", j'avais envie de faire un morceau simple, dynamique, court, tout en imaginant une foule sautant en rythme sur les refrains:Je me demande bien ce que ça donnerait avec une voix dessus!Et je vous reposte la première, intitulé