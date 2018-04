Travailler avec une équipe hautement qualifiée pour combler les lacunes entre les besoins de conception de jeu et raconter une histoire fascinante dans un monde significatif.



Trouver les meilleurs moyens de construire le récit que nous voulons que le joueur expérimente avec les outils et les restrictions disponibles à travers le texte, le dialogue et la narration non traditionnelle.

Spécialisations narratives dans la construction du monde, le développement du caractère, l'intégration du design, la narration non-linéaire, la fiction en prose.

Croyez vous pas que c'est sur ça que les texans de Retro Studios ont pu travailler dessus pendant plus de 4 ans ? Il n'est pas totalement impossible ( même si Shigesato Itoi affirme le contraire ), et ce pour trois raisons :* Membre clé de l'équipe pour la construction du monde collaboratif, la construction d'histoires et le développement IP.* Point de contact pour la rédaction de texte supplémentaire.* Accent spécial sur la collaboration de concepteur pour le storytelling d'expérience de joueur.Bien sûr, il y'a de grandes chances que Retro pourrait probablement présenter non pas un, mais deux projets différents lors de l'E3 justifiant ainsi la très longue attente, le premier pourrait être un nouveau DK en 2D ou en 3D ( surtout depuis que Nintendo Italie a semble t-il teasé d'une manière accidentelle un nouveau DK sur un post Instagram ) et l'autre pourrait soit effectivement être une toute nouvelle IP ( qui pourrait s'avérer être Raven Blade peut être ? ), soit une résurrection d'une autre vielle licence de Nintendo...