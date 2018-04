Les collectors de Spider-Man arrivent en préco et en attendant l'arriver du gros collector, la Special Edition est disponible dès maintenant en préco.Je ferai une MAJ dès que la collector sera dispoA l'intérieur de cette Special Edition, nous retrouverons:-Le jeu-Un Mini Artbook-Un steelbook-Un stickerLe tout pour 79.99€La Collector Edition sera au prix de 159.99€A l'intérieur, nous retrouverons-Le jeuUn steelbook-Un mini Artbook-Un stickers-Du DLC-Une statue qui sera entièrement dévoilée cet étéJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Marvel's Spider-Man - Edition Spéciale 79.99€ Marvel's Spider-Man - Edition Collector 159.99€ Pas encore dispo Moonlighter 24.99€ Spyro Reignited Trilogy 39.99€

posted the 04/06/2018 at 03:31 PM by leblogdeshacka