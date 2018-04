●Super impressionnant et de bonnes sensations●Le jeu commence dans l'appartement de Peter et le tissage de toile juste après .●Déplacements encore plus satisfaisant que dans Spider-Man 2 (aka le GOAT=P)●La scène d'ouverture (donc dans la chambre) fait très Sunset Overdrive dans l'ambiance.●L'élan en hauteur mis en valeur et facile à maintenir.●Pas de blessures aux civils, le bouton punch se change en interaction avec les civils.●Peter porte toujours des bracelets et attache ses webhooters lorsqu'il passe en mode araignée.●Des animations spéciales pour maintenir son élan face à certains obstacles comme les sorties de secours.●Vous ne pouvez pas vous balancer sans bâtiments ou arbres à proximité mais il ya le web-zip (permettant de faire aller notre personnage à un point précis)● Les déplacements semblent très contrôlé par le joueur●La touche -R2 doit être appuyée à chaque fois que vous tissez une toile, donc si vous restez appuyé il ne se passera rien.●Les déplacements font appels aux touches R2, X, O et L2●Le jeu possède donc beaucoup d’animations différentes●Plein de détails comme des écureuils, des fêtes sur les toits, des parties de base-ball, etc...en bref un monde très vivant●Très peu de pop-in (éléments du décor qui apparaissent soudainement) malgré la vitesse de déplacement.●Les contrôles sont avant tout réactifs et équilibrés avec la physique et l'action.●Si vous approchez d'un crime, libre à vous de choisir si vous souhaitez vous engager dans la poursuite.●Les missions sont classées en fonction de vos résultats.●Les points gagnés sont dépensés sur les costumes et moveset.●Peu de QTE dans l'ensemble du jeu, c'est surtout durant les grosses scènes d'actions comme celle de l'E3●Les atouts uniques des costumes déverrouillés peuvent être équipés à n'importe quels autres costumes que vous avez précédemment déverrouillés.●Peter est un scientifique et connaît Harry.●Wilson Fisk est le premier vilain.●MJ sait que Peter est Spider-Man.●MJ et Peter se sont séparé 6 mois auparavant et se réunissent pour travailler ensemble au début du jeu●Les missions annexes et les crimes sont différents au fur et à mesure que le jeu progresse (différents vers la fin, nouveaux ennemis, etc.)●Beaucoup de costumes différents, Ils veulent que vous soyez l'homme-araignée que vous aimez, donc les costumes sont assez variés et apparaissent dans les cutscenes !●Au moins une vingtaine de costumes●L'équipe veut également vous faire connaître Peter avec des moments plus calmesIls ne savent pas combien de temps dure le jeu.●Spider-Man est plein de farces et d'humour.●Le costume avec l'araignée blanche est conçue pour ce jeu et son histoire. Les parties bleues ddu costumes sont des matériaux actifs, le rouge est une armure, le blanc est un matériau de protection inconnu.Selon eux Insomniac a "compris" ce que doit être un jeu Spider-Man.