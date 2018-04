Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Le jeu Dragon Quest XI est l'un des rares grands titres qui ne soit pas vendu avec des DLC ou des micro-transactions. Dans une interview parue sur le site USGamer, Yuji Horii a expliqué que son équipe voulait revenir aux sources de la série, où les joueurs achètent simplement un jeu, et c'est tout. Pour rappel, le jeu sortira chez nous le 04 septembre prochain, sur PC et Ps4…Source : https://nintendosoup.com/why-dragon-quest-xi-doesnt-have-dlc/

