Pour ceux qui ne connaissent pas ce titre , Crusader Kings II est un jeu de stratégie bac a sable dans la même veine qu'Europa Universalis mais qui est plus simple dans ses exigences en terme de gestion, et où la conquête et l'expansion du territoire ne se joueront pas seulement par affrontements militaires mais davantage sur le plan politique en assassinant vos rivaux ou en proposant un mariage avec la petite fille du roi de France qui a ... deux ansBref, ce jeu mise davantage sur les relations familiales et de politique que d'affrontements militaires purs et durs. Par exemple, on peut placer sa femme sur le buché car elle était devenue une adoratrice de Satan ou alors tenté de se convertir soit même a cette croyance impie.Vous l'aurez compris, ce titre nous permet de faire à peu prêt tout ce qu'il y a de plus immoral si on le souhaite comme par exemple ''inciter fortement'' son fils à épouser sa cousine (au risque d'avoir une consanguinité gênante chez les enfants issus du mariage), faire un bâtard avec sa bru, se marier avec notre cheval favori, assassiner son premier héritier dans la ligne de succession pour permettre l'accession au trône de son prétendant favori ou placer un antipape si l'envie de vous débarrasser d'une épouse inutile par exemple, ou encore nommé nous-même nos évêques hante vos nuits.Quoi qu'il en soit Crusader Kings II dispose d'une durée de vie relativement impressionnante car une partie peut durer entre 30 à 100 heures dépendamment de vos objectifs sans oublier la rejouabilité quasi infinie tant que les situations changent, même si on choisit le même scénario ou la même dynastie.Par contre, il est nécessaire de souligner que la courbe d’apprentissage/progression reste assez rude surtout pour ceux qui ne sont pas habitué aux productions de Paradox ce qui peut être effectivement décourageant car au départ on se perd inévitablement souvent dans toutes les possibilités. Ici je n’ai parlé que des intrigues, mais il faut également diriger l’économie, la recherche, les armées, la religion, les casus beli et son cheval...Voila un exemple du type de discussions qu'on retrouve sur ce jeu.