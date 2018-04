-4 nouveaux survivants-4 nouveaux tueurs-4 nouvelles cartes-Un nouveau système de progression permettant aux joueurs de débloquer les survivants et les tueurs sous non licence en jouant activement. (Les tueurs tirés de grosses licences seront toujours payants)-De nouveaux articles cosmétiques payants qui n'auront pas d'impact sur le gameplay, la plupart d'entre eux pouvant être déverrouillés en jouant aussi, que vous jouiez beaucoup ou de manière plus décontractée.-Un nouveau système de classement pour un progrès plus significatif, plus inclusif et plus gratifiant.Un nouveau processus de déploiement pour tester d'abord les nouvelles fonctionnalités et le contenu sur PC, en utilisant la PTB, ce qui signifie que nous pouvons le pousser vers toutes les plates-formes dès qu'il est prêt, plutôt que dès que nous le pouvons.Un renforcement anti-triche pour aider à faire de Dead by Daylight un meilleur endroit pour tous les joueurs.-Un mode tutoriel pour améliorer l'intégration des nouveaux joueurs et permettre à n'importe qui de rafraîchir ses compétences avant d'entrer dans les parties classées.-De meilleurs outils pour gérer la toxicité.-Patchs dédiés en milieu de chapitre pour s'assurer que le contenu est aussi propre que possible, pour examiner certains des éléments d'équilibrage, mais aussi pour ajouter des améliorations de la qualité de vie et polir au besoin.