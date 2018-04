Gabe a réuni en l'espace de douze mois suffisamment de billets verts pour retapisser entièrement son penthouse trois fois de suite. Steam totalise sur cette période plus de 4,3 milliards de dollars de revenus (contre 3,5 milliards en 2016) sans même compter les recettes additionnelles générées par les ventes de DLC, de chapeaux et de micro-transactions diverses. "Ajoutez à cela les jeux gratuits et les achats in-game, et vous obtiendrez un chiffre bien supérieur à 5 milliards"



L'autre chiffre vertigineux concerne le nombre de nouveaux utilisateurs de Steam, qui avoisinne les 63 millions pour l'année qui vient de s'écouler. Au total, ce sont aujourd'hui plus de 291 millions de comptes enregistrés, dont 57 qui ont lancé un jeu ces deux dernières semaines. La croissance de la plateforme est encore plus forte qu'en 2016.



Comme les trois dernières années, 2017 est l'année qui a vu voir naître le plus de projets sur Steam. 7696 jeux pour être exact, soit plus d'un tiers du total de titres disponibles. L'ouverture de Steam Direct (qui permet au premier gusse venu de sortir à peu près n'importe quelle daube en .exe à condition de payer 100 dollars de frais de dossier) en juin dernier n'est évidemment pas étrangère à une telle explosion, et a engendré une baisse du prix moyen d'un jeu ainsi que son nombre médian d'acheteurs. Concrètement, ça se traduit par un torrent de jeux indépendants qui sortent chaque jour, souvent par dizaines, et des ventes anecdotiques pour la plupart d'entre eux. "La situation du prix des jeux devient elle aussi de moins en moins saine, comme l'était l'Apple Store avant iOS 11. Si ça continue, le prix médian du jeu indépendant sur Steam, actuellement de trois petits dollars, avoisinnera le zéro", déclare le créateur de Steam Spy.

Les cent plus gros succès de cette année (0.5% de tous les jeux Steam) raflent plus de 50% des revenus générés sur la plateforme en 2017, avec un certain Playerunknown's Battlegrounds qui chope à lui seul plus de 600 millions de dollars. C'est aussi en majeure partie grâce à lui que s'est envolée la courbe des joueurs chinois utilisant Steam. Allez savoir pourquoi, la Chine raffole particulièrement du Battle Royale de Brendan Greene, à un tel point qu'on peut être à peu près certain de pouvoir y jouer en entrant dans n'importe quel cybercafé. Notons toutefois que si la Chine représente aujourd'hui près de 20% des joueurs actifs sur Steam, ces derniers ne squattent pas grand chose d'autre que PUBG : le joueur chinois moyen y joue environ 16 heures par semaine, contre 9 chez les américains.



Depuis quelques années et encore plus depuis Direct, les valves sont grandes ouvertes sur Steam : ce qui était autrefois un Eldorado pour les indés en quête de visibilité s'est transformé en un Apple Store du PC dépourvu de véritable curation et de contrôle assidu. Il ne fait pas bon vivre sur Steam quand on est indépendant, et il ne faut sans doute pas compter sur la future refonte de l'interface et de la boutique pour y changer quoi que ce soit. A ce rythme, plus de 10 000 nouveaux jeux pourraient s'inviter dans le Magasin Steam d'ici la fin 2018.