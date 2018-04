Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Dans une interview parue sur le site Game Informer, Reggie Fils-Aime a déclaré que Nintendo est impatient de proposer une expérience en ligne solide en septembre prochain. Pour rappel, le mode multi en ligne ne sera plus gratuit en septembre prochain sur Nintendo Switch, où un abonnement sera alors nécessaire...Source : https://nintendoeverything.com/reggie-on-switchs-initial-potential-supply-nintendo-switch-online-to-provide-robust-online-experience/

posted the 04/05/2018 at 09:59 PM by link49