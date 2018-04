2018 commence avec un gros changement pour le monde du luxe, okay ca change pas grand chose pour nous (y’a que les riches qui achete leur produits)Mais qu’une entreprise fait un pas en avant pour l’ethique autant en parlerDu coup Gucci, Michael Kors , Versace arrete totalement le bussiness de la fourure, un John Galliano( je sais pas si c’est une marque ou une personne) l’arrete aussi.

posted the 04/05/2018 at 06:56 PM by amassous