Voici une Information concernant le jeu Far Cry 5 :Durant sa première semaine de commercialisation, Ubisoft aurait écoulé presque 5 millions d'exemplaires de son jeu. A titre de comparaison, le jeu Far Cry 4 s'était vendu à 8 millions d'exemplaires, durant sa première année. De très bons chiffres donc pour le studio français...Source : https://www.resetera.com/threads/jefferies-group-far-cry-5-sold-5-million-copies-in-its-first-week.34155/

posted the 04/05/2018 at 06:55 PM by link49