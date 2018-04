Assez étonné de ne voir aucun article depuis cette après-midi sur le sujet ; la date de sortie de la prochaine extension de World Of Warcraft (Battle For Azeroth) à été annoncée



.



L'extension sort ce 14 Aout 2018. Il me semble que si vous précommandez le jeu vous avez déjà accès à certaines fonctionalités de l'extension comme par exemple quelques races alliées.