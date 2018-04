Bonsoir tout le monde ! Ça fait bien longtemps que je n'ai pas posté ici... Mais bon, je vais tenter de posté plus régulièrement cette fois ci ! Après tout je fais toujours des photos ou du pixel art, sa serait bien que j'en fasse profiter tout le monde !Mais bon, pour cet article je vais plutôt vous parler de mes quelques retour de brocante en ce début d'année, qui commence doucement mais largement mieux que certaines années:Le Dimanche 4 Mars, mise à part le temps qui n'était absolument pas au rendez vous, j'ai quand même pu trouvé quelques cartes Pokémon à 20c pièce (ça aurait était mieux 10c mais bon) et deux figurines de Yoshi et de Feunnec à 1€ les deux.Dommage que le nez du pauvre poké soit effacé niveau peinture... Faudrait que je pense à en remettre plus tard.Et j'ai aussi trouvé un jeu Kirby Pinball sur GB pour 2€, je pense que sa peut aller pour ce genre de jeu.Pour la deuxième brocante au 11 Mars, j'ai trouvé encore quelques cartes pokémon, dont des fausses mais j'en ferais un article à part plus tard, disons que j'ai eu un lot de cartes plutôt rare (dont une Ex) pour 4€, quelques autres cartes à 20c pièces, et les fausses gratuitement.Mais j'ai pu acquérir pour 4€, le manga Rozen Maiden du tome 2 au tome 6 ! Manque plus qu'à trouver le premier et le dernier dans une prochaine brocante... Un jour peut être.La troisième étant au 1er Avril, j'ai pu me dégoter un magnifique appareil des années 80... Un Minitel ! Et qui fonctionne en plus, c'est fun en déco ! Et puis bon pour 3€ c'est pas la fin du monde:Et sur un autre stand, j'ai réussi à négocier une collection complète du manga Nyanpire et un mix de manga/recette de cuisine pour 4€ le lot (alors que normalement c'était 1€ le manga)Et pour finir, la dernière en date du Lundi 2 Avril ou j'ai trouvé une figurine de Mario et de Luigi (60 centimes pièce) une Princesse Twilight à 50 centimes, et le jeu Dragon Quest Monster: Joker à 1€ !Mais par contre... Vas-y les NES sans cable ni manettes et jeux pour 40€, des versions Pokémon à 12€ voir plus, des jeux banal de la GameGear/Megadrive etc à 8€ voir plus... Et des fauses cartes pokemon pour 4€... Sérieusement sa m'énerve à un point bouh ! Et je risque d'en voir encore des pire cette année...Bon et bien merci d'avoir lu jusqu'au bout (et même mon petit coup de gueule xD) et à une prochaine fois !