La Dragon Ball Z Golden Box Steelbox Collector est en préco à 40.75€ (prix non définitif).A l'intérieur du steelbook, nous retrouverons:- Le film Battle Of Gods- Le film Resurrection De FMais aussi et surtout deux films OAV inédits !!- Episode de Bardock- Le plan d'éradication des super SaïyensLe film Battle of GodsLa menace de Boo a été endiguée, et la paix est revenue sur Terre. Mais elle est une fois de plus en péril car Beerus, le dieu de la destruction, se réveille d'une longue torpeur et décide de partir à la recherche du Super Saïyen divin, seul guerrier qui pourrait lui tenir tête.La résurrection de "F"Après le combat contre Beerus, le dieu de la destruction, Son Gokû et Vegeta s'entraînent aux côtés de Whis afin de devenir encore plus forts. Pendant ce temps sur Terre, Sorbet et Tagoma, deux membres de l'armée de Freezer, sont à la recherche des boules de cristal pour ressusciter le terrible tyran!Episode de BardockBardock, le père de Son Gokû et de Raditz, est projeté par Freezer sur la planète Plant. Il comprend rapidement que Plant n’est autre que l’ancien nom de la planète Vegeta et qu’il a fait un bond dans le passé. Confronté à l’ancêtre de Freezer, Chilled, réussira-t-il à s'imposer ?Le plan d'éradication des Super SaïyensÀ l’origine, les Saïyens et les Tsufuls cohabitaient sur la planète Plant. Mais ceux-ci furent exterminés par les Saïyens. Néanmoins quelques rares scientifiques survécurent, dont le docteur Raichi, qui revient à l’attaque avec un plan démoniaque pour éradiquer les Saïyens. Va-t-il parvenir à ses fins ?Le steelbook sera disponible le 20 JuinJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Dragon Ball Z - Golden Box - Steelbox Collector - BR [Blu-ray] 40.75€ Mobile Suit Gundam : The Origin (Film I à IV) - Edition Collector Bluray 39.99€ Code Geass - Akito - Integrale 5 OAV -Blu Ray 54.99€ Sakura (Card Captor) - Intégrale (remasterisée) - Edition Collector 60.99€