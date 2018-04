Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :La Fnac a ouvert les réservations pour le titre. Si on pouvait s'attendre à une conversion euros/dollars, on remarquera que l'Edition Collector est un peu plus cher.L'Edition Standart sera 69.90 euros.L'Edition Deluxe sera à 79.99 euros. Pour rappel, voici son contenu :A noter que le pin's est exclusif au marché américain.Enfin, l'Edition Collector sera à 159.99 euros. Pour rappel, voici son contenu :A noter que la Fnac offre 10 euros pour toutes réservations avec la carte. Le jeu Spider-Man sortira sur Ps4 le 07 septembre prochain...Source : https://twitter.com/hamsterjoueur/status/981870490477367298