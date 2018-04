Voici des Informations concernant le jeu God of War sur Ps4 :Comme dans les précédents Opus de la série, le jeu God Of War sur Ps4 proposera également des modes de jeu en dehors de la campagne principale. Cela pourrait très bien signifier que les défis reviendront. Cory Barlog a également confirmé qu'il y aura plusieurs fichiers de sauvegarde pour un même compte.De plus, preuve que Kratos a changé depuis ses débuts, il a été confirmé que le mini-jeu sexuel, assez controversé, ne sera pas présent dans ce jeu.Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 20 avril prochain…Source : https://wccftech.com/god-of-war-other-game-modes/