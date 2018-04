Beyond the Stage

Doom est surement un des meilleurs FPS de cette gen et il est de retour en 4K qui tache sur les meilleures machines du moment.



Je suis entrain de télécharger le monstre (plus de 60 gigas) sur ma X et en attendant voici ce que Digital Foundry en pense:







En résumé:



Pas de "true 4K" mais on s'en rapproche sur X (3072x2160 avec des chutes à 2880x1620 contre 2176x1440 au mieux sur Pro) afin de permettre le 60fps...mais malheureusement pas constant.



En gros il manque une option permettant une réso qui s'adapte de manière agressive comme le récent Wofenstein 2 qui s'en tire mieux.



Il y a donc du boulot avec un éventuel dernier patch à venir, mais encore une fois la version X est au dessus et claque bien comme il faut.