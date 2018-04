Alors que le studio Massive planche actuellement sur The Division 2, il se pourrait que les développeurs préparent en parallèle un Battle Royale pour le compte d'Ubisoft. C'est en tous cas ce qu'affirme le site GameReactor, qui, selon des sources anonymes, explique que le studio "travaille durement sur un jeu dans la veine de Fortnite et PUBG". Il semblerait qu'Ubisoft a missionné Massive pour un tel projet en janvier dernier, et que le studio aurait rapporté à sa maison-mère qu'il est en mesure de préparer quelque chose de fun à jouer dans un laps de temps réduit. Des informations à prendre évidemment avec de grandes pincettes. Nous avons contacté Ubisoft pour en savoir plus sur cette rumeur, et mettrons à jour cet article si des informations nous parviennent.



Mise à jour :



Ubisoft n'a pas souhaité commenter cette rumeur.