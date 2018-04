Nintendo résume votre vie de joueur de Switch dans un nouveau clip promotionnel de deux minutes 24 mis en ligne sur la chaîne YouTube de Nintendo UK : La vidéo nous permet de retrouver la console dans différentes configurations, avec les plus grands jeux déjà disponibles (ou qui le seront bientôt) sur la machine : - Super Mario Odyssey - Splatoon 2 - Nintendo Labo - Mario Kart 8 Deluxe - Mario Tennis Aces (en mode tennis évidemment !) .................................................................. L'époque Gamecube me manque...

posted the 04/05/2018 at 10:03 AM by blackninja