Final Fantasy 7 est d'une richesse extraordinaire sur les plans de la mythologie et du Symbolisme. L'origine des différents noms des personnages, invocations, objets. Nombre d'entre eux ont des origines mythologiques ou religieuse : Nordique, Celtique, Biblique etc...

posted the 04/05/2018 at 08:56 AM by sussudio