Voici une Information autour d'un jeu à paraître sur Ps4 :Amazo Mexique liste le jeu pour une sortie estimée au 21 septembre prochain au prix de 40 dollars, soit peut-être 39.99 euros chez nous. Il contiendrait les jeux Spyro The Dragon, Spyro 2 : Ripto's Rage! et Spyro : Year of the Dragon. La jaquette du jeu aurait aussi été dévoilé :MAJ : Voici des Images du jeu :Et un comparatif :Reste à voir si le jeu sera confirmé à la PAX East 2018 et s'il s'agira ou non d'une exclusivité Ps4, temporaire ou non...Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-spyro-the-dragon-reignited-trilogy-leaked-with-boxart.34099/