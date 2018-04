Voici des Rumeurs concernant le prochain Pokemon à venir sur Nintendo Switch :Il semblerait que les titres de ces versions soient Pokemon You & Me. Les Légendaires seraient deux serpents. Evoli aurait une évolution de type Vol. Lugia et Ho-Oh auraient une nouvelle forme.Les Starters et le double type de leurs évolutions finales seraient aussi connus.Enfin, le jeu sortirait le 8 décembre 2018 au Japon. Même si tout cela ne sont que des simples rumeurs, on peut remarquer que cela s’amplifie même au Japon...Source : https://twitter.com/dark_gymleader/status/981553236774600704