Blizzard continue de nous teaser le prochain event overwatch, cette fois-ci via un Comic à consulter ou à télécharger gratos sur leur site, il est très court mais sert vraisemblablement d'introduction au second mode PVE qui sera bientôt dévoilé où l'on incarnera Blackwatch (les black ops de chez Overwatch) composé de Reyes ( pas encore faucheur) Moira Genji et Mac CreeJ'en profite oiur vous conseiller les comics overwatch, ils sont gratuits et certains sont vraiment excellentsJe vous laisse avec un bel aperçu du prochain costume de Moira