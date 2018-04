TF1 va diffuser 4 GP de Formule 1.Les GP-GP de Monaco 27 mai à 15h10-GP de France 24 juin à 16h10-GP de Belgique 26 août à 15h10-GP d'Italie 2 septembre à 15h10Côté consultant, TF1 s'offre Jean-Éric Vergne ancien pilote de F1 chez Toro Rosso et actuellement le leader du championnat en Formule E. Il sera accompagné de Marion Jollès-Grosjean.La Formule 1 va aussi bientôt lancer F1 TV Pro, son service de streaming payant, pour suivre toutes les séances et les courses en direct. F1 TV Pro proposera 24 flux vidéo en direct, dont toutes les caméras embarquées.Canal + conserve les droits des autres GP jusqu'a 2020

