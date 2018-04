Salut



Bon je me suis fait un petit "top" sur PS3 (je rattrape mon retard).



Killzone Trilogie

Resistance Trilogie

Motorstorm Trilogie

God of War Trilogie (+ compile portable + ascension)

Metal Gear Solid Legacy Collection

Jak & Daxter Trilogie

Ratchet & Clank (tous)

Sly Cooper (tous)

Puppeteer

inFamous 1,2 et Festival of Blood



Je pense à me prendre Socom Spécial Forces (j'aime les jeux style Ghost Recon) et Fuze (j'aime les jeux insomniac), Split/Second Velocity.



Si vous pouvez me donner des jeux exlu PS3 ou console à faire sur PS3, mais pas des jeux qui ressortent sur PS4, comme Uncharted, The last of us, etc...