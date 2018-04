Voici une Information concernant la Ps4 :La date du jeu Spider-Man dévoilée, on peut avoir déjà un aperçu des exclusivités à venir sur Ps4 :De quoi faire, surtout en septembre de cette année, avec deux gros jeux en 3 jours d'intervalle...Source : https://www.resetera.com/threads/spider-man-ps4-releases-september-7th-2018.33923/page-11#post-6334695

posted the 04/04/2018 at 06:22 PM by link49