Le mois de Septembre sera chaud, très chaud. Entre, Dragon Quest XI, Shadow of the Tomb Raider et Spider-Man, il faudra faire des choix.En attendant une version collector du jeu en Europe (j'espère que SE ne nous sortira pas un prix de malade), le jeu est en préco pour 59.99€.Le prix définitif risque d'être de 44.99€ avec de la chance.HistoireUn jeune homme qui est sur le point de participer au rituel de passage de son village voyage vers une pierre sacrée avec son ami d'enfance. Après une série d'imprévus, notre intrépide aventurier apprend qu'il est la réincarnation d'un héros légendaire tombé dans l'oubli.Le jeune héros s'aventure dans un monde inconnu dans une quête pour dénouer les fils des mystères de son passé... mais l'accueil qu'il reçoit est tout sauf chaleureux. Ayant révélé son identité au roi, le héros est accusé d'être l'engeance de l'Ombre, et se voit pourchassé par une armée impitoyable.Devenu fugitif, le héros réunit une attachante bande d'aventuriers persuadés qu'il est la réincarnation de l'Éclairé. Ensemble, le héros et ses nouveaux compagnons se lancent dans une quête qui leur fera traverser continents et océans et découvrir l'existence d'une menace planant sur le monde entier.Le Slime Controller est trop beau