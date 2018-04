La Russie est le plus grand pays du monde, couvrant un huitième de la masse terrestre. Mais où tout cela a-t-il commencé ? Alex Gendler explore l'histoire épique de la Rus' de Kiev, où des personnages allant des vikings et des croisés occidentaux aux missionnaires byzantins et aux hordes mongoles ont tous joué un rôle dans la création d'une civilisation unique au carrefour des civilisations.



(Sous titres en FR pour les vidéos 1 et 2)









Une carte qui montre l'agrandissement du territoire au fil des siècles.







Aucun sous-titres mais facilement compréhensible